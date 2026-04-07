Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido llega a Santiago: fechas, entradas y detalles

El universo de Harry Potter aterriza en Chile con una experiencia inédita en la región. Se trata de “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido”, un recorrido nocturno e inmersivo que permitirá a los fanáticos adentrarse en uno de los escenarios más icónicos de la saga.

Por primera vez en Chile y Latinoamérica, esta propuesta invita a explorar un sendero iluminado inspirado en el Bosque Prohibido de las películas. La experiencia es presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, en colaboración con LOTUS.

Con más de dos millones de visitantes en todo el mundo, el evento ya ha sido un éxito en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Francia. Ahora llega a Santiago para ofrecer una experiencia única en uno de los parques más importantes de la ciudad.

El recorrido se realiza al aire libre y se extiende por aproximadamente un kilómetro. Al caer la noche, el entorno se transforma con luces y efectos especiales que recrean un ambiente mágico. Durante el trayecto, los asistentes podrán encontrarse con referencias a escenas icónicas de las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts, además de criaturas como hipogrifos y nifflers.

La experiencia está pensada para todas las edades, combinando tecnología, escenografía y sonido envolvente para sumergir al público en el mundo mágico. Al finalizar el recorrido, los visitantes podrán acceder a una aldea temática con puestos de comida, bebidas y una tienda con productos oficiales exclusivos.

Fecha, lugar y entradas para Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido

“Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” abrirá sus puertas desde el 24 de abril de 2026, por tiempo limitado, en el Parque Quinta Normal.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 15 de abril a través del sitio oficial. Aunque los fans ya pueden inscribirse en la lista de espera para acceder a una preventa anticipada.

Además, los clientes de Caja Los Andes podrán acceder a un 20% de descuento exclusivo en una preventa especial de 24 horas, disponible desde el 13 de abril al mediodía.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google