Besty Camino revela la pesadilla que está viviendo: «Creo que Dios y la vida me están castigando»

En el programa de Fiebre de Baile, la modelo Betsy Camino realizó una dolorosa confesión sobre su sueño de ser madre. «Yo no menstruo, no ovulo. Y cuando una mujer no ovula, acumula un montón de líquidos en su cuerpo».

Asimismo, expresó que «estoy en un tratamiento que, desgraciadamente, es lo que yo más quiero ahora y no puedo ser mamá», señaló a principios de marzo en el programa.

Ahora bien, la bailarina visitó el programa de Primer Plano en donde abordaron su vida fuera de la televisión. Actualmente la modelo es dueña de un salón de belleza, dos tiendas de perfumes y próximamente de una clínica de salud.

La confesión de Betsy Camino

La modelo cubana confesó que «Creo que Dios y la vida me están castigando, porque siempre dije que no quería ser mamá. Desde niña nunca me vi casada y con un hijo. Siempre me vi con mi familia en otro país y haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero nunca fue mi prioridad».

«Entonces, en ese afán me puse demasiado anticonceptivos. Era tanto el trauma de que no quería ser mamá que yo tenía el Implanon y además me ponía inyecciones», señaló Betsy Camino.

Sin embargo, comentó que cuando con su pareja decidieron ser padres, ella comenzó a desesperarse porque «para mí era muy normal que no me cayera el periodo en años», señaló la participante de Fiebre de Baile.

Betsy Camino comenta que aún no ha comenzado a realizar el tratamiento de fertilización, ya que el médico no le ha dicho que no pueda ser madre. Pero esta en un proceso de detox para limpiar su cuerpo.

Pero este tratamiento le ha traído complicaciones en su diario vivir. «Es mucho dolor, mucho vómito, no me dan deseos de comer; me pongo muy mal y, son tantos los dolores, que me dan unas pastillas, pero esas pastillas me hacen dormir todo el día».

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