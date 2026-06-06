«Si te das vuelta, no hay quien te salve»: La arriesgada misión de Pangal Andrade en el «Chelenko» enfrentando olas de 3 metros

En el próximo capítulo de El Clan, programa emitido por Canal 13, Pangal Andrade, junto a su hermano y sus primos se enfrentarán a un desafío de vida o muerte.

Esta vez el aventurero y su familia viajan a la Región de Aysén, específicamente a la Patagonia. En el lugar se encontrarán con peligros como bajas temperaturas y olas enormes.

Ahora bien, Pangal, Lorenzo y Diego junto a Canela Astorga y los hermanos Francisca y Chagual Orrego, recorrerán las localidades de Puerto Río Tranquilo y Puerto Ingeniero Ibáñez.

Sin embargo, el objetivo de los hermanos Andrade es poder cruzar el lago General Carrera en kayak, más conocido como «Chelenko» y considerado el lago más grande Chile, y segundo más grande de Sudamérica.

Según Canal 13, este será uno de los desafíos más grandes, ya que los miembros deberán estar alrededor de nueve horas de extrema navegación en kayak y adelantan que uno de los integrantes sufrirá un accidente.

Palabras de Pangal Andrade

Por otra parte, Pangal Andrade señala que «hacemos un mea culpa, porque nosotros no medimos el nivel de riesgo. Eso nos pasa porque nos entusiasmamos mucho. En el lago General Carrera murió (Douglas) Tompkins, y era un muy buen kayakista, sin embargo, falleció de hipotermia».

«A nosotros nos tocó el agua heladísima y estábamos con traje seco. Nos enfrentaremos con olas entre los dos y tres metros, si te das vuelta en medio del lago no hay quien te salve«, explicó el deportista.

«Será gracias al apoyo de la Armada de Chile que lograremos lo que nos propusimos. Será el cruce con la embarcación el Arcángel que se logrará y que realizaremos una misión épica. No voy a contar si se logró o no, solo decir que la misión de nosotros será cruzar el lago, algo que nunca nadie lo ha logrado», destaca el aventurero.

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