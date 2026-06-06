«Ahora me vas a conocer»: Se filtra audio completo de Sebastián Eyzaguirre contra Gonzalo Feito

La polémica salida de Gonzalo Feito del programa «Sin Filtro», vino acompañada de un audio filtrado de Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre, que mostró el programa de ‘Que te lo digo’.

La periodista Paula Escobar, mostró fragmentos de los violentos audios de «Cuchillo» Eyzaguirre despidiendo al animador entre insultos y reproches.

Sin embargo, recientemente se hizo público el audio completo. «Me cachai perfecto, hueón, me cachai perfecto. Sigue con tus deslealtades. ¿Voh creís que te voy a dejar pasar la que hiciste hace dos meses? ¿Voh creís que se me olvidó?«.

«¿Creís que no sabemos todas las hueás que filtraste? ¿Voh creís que te creí algo? ¿Quería jugar sucio? Yo también sé jugar sucio», señaló Eyzaguirre en dicho audio.

Además, agregó que «¡Así que compadre, no te preocupís, haz tu programa de mierda, hueón! Los que nos equivocamos fuimos nosotros, de darte una mano a voh, hueón. ¡Porque erís un desleal y un sapo de mierda y toda la vida fuiste igual!».

«¡No te preocupís, juega sucio nomás, ahora me vas a conocer, culiao! ¡Ah, otra cosa, mañana no conducís el programa!«, declaró el periodista.

La respuesta de Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre

Ahora bien, según consigno el medio La Cuarta, el periodista se habría contactado con el programa de ultraderecha ‘La Cofradía’, para contar su versión de los hechos.

«La gente se traga el humo, pero el audio es cuando yo presté cierta asesoría al programa comunicacional y todo el tema. Nada más. Además, es un audio privado entre dos tipos grandes que tienen una carrera«, expresó.

Luego continuó «Ni les digo la cantidad de oportunidades que le dimos cuando nosotros nos hicimos de la marca de CQC. Es un papas fritas que no es capaz de pararse de frente en un mano a mano y además filtra audios descontextualizados como lo hacen las niñitas».

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