Tía Yoli sacó ronchas con inesperada predicción del próximo Presidente de Chile con nombre y apellido: «¡El pueblo te va a ovacionar!»

La reconocida astróloga y tarotista nacional, Yolanda Sultana, más conocida como la Tía Yoli, llamó la atención recientemente tras adelantar que un conocido político podría llegar a la Presidencia en el futuro.

La situación ocurrió luego de que el diputado Javier Olivares le realizara un homenaje en reconocimiento a su trayectoria.

Tras ese encuentro, la Tía Yoli compartió un video en sus redes sociales. En él, aparece junto al parlamentario, quien le hizo entrega de una medalla como parte del reconocimiento.

Tía Yoli sacó ronchas con inesperada predicción de quién será el próximo Presidente de Chile

Luego del homenaje del diputado, recordado por su peculiar capa que evocaba al dictador Augusto Pinochet, así como la agresión que recibió hace unos días en una celebración en Olmué, la Tía Yoli le dedicó unas palabras:

«Casi me caí por este tremendo homenaje y me lo merezco. Porque de Arica a Puerto Williams he ayudado con cunas, sillas de ruedas, bastones ortopédicos, 24 niños saqué de distintas poblaciones, les di la educación, Chile entero me quiere».

La Tía Yoli aseguró que lo conoce desde hace años, «Me conoce de niño«, complementó el diputado.

«Estoy emocionada chiquillas, porque Javier Olivares lo conozco hace muchos años, pero cuando iba a pensar que ahora él iba a estar en un tremendo estrado e iba a venir hasta la casa de una humilde mujer como Yolanda Sultana«, agregó la astróloga.

Por último, la Tía Yoli lanzó la bomba sobre el diputado: «Quiero compartir esta emoción y decir ¡Viva Javier Olivares! Será Presidente de la República y el pueblo te va a ovacionar, vas a subir a senador y nos va ir muy bien».

Rápidamente, el registro se viralizó en las redes, y los comentarios no perdonaron, mostrando el descontento con la situación.

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