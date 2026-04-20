Querida actriz chilena enciende las alarmas en sus fanáticos luego de publicar fotos en redes sociales: «A esforzarte en comer»

La actriz Carolina Arregui volvió a instalar conversación en redes sociales luego de publicar una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas. Aunque su intención fue transmitir ánimo y optimismo, gran parte de las reacciones se centró en su aspecto físico.

En el carrusel que subió a sus redes sociales, la intérprete aparece sonriente y relajada. Junto a las imágenes escribió un mensaje directo a sus seguidores: «Mañana comienza una nueva semana llena de energía! Les mando mucho ánimo».

Sin embargo, el foco de los comentarios se desvió rápidamente. No es la primera vez que su apariencia genera debate entre quienes la siguen, especialmente por su contextura, que algunos consideran muy delgada.

La reacción de los usuarios en redes sociales

El tema volvió a repetirse en esta publicación. Mientras varios usuarios destacaron su belleza y actitud positiva con frases como «Vamos con todo», Hermosura», «Linda como siempre» y «Amor para tu alma y corazón», otros manifestaron preocupación.

Entre estos últimos aparecieron mensajes como: «Estás muy delgadita! A esforzarte en comer!», «Eres muy linda, pero tu delgadez es preocupante», «Muy delgadita cuídate Carito» y «Hermosa mujer pero dale felicidad a tus tripitas también».

Pese a la diversidad de los comentarios, la actriz, quien es parte del elenco de la teleserie «Aguas de Oro» de Mega, mantiene activa su relación con el público a través de sus redes, donde suele compartir mensajes llenos de positivismo.

Estas son las fotos que subió Carolina Arregui:

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