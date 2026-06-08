¿Puede vivir con eso?: Abogado Iván González se llenó de críticas tras borrar sus videos sobre el CAE y esta fue su explicación

Hace solo algunos días, bastantes usuarios empezaron a recibir notificaciones y cobranzas de la Tesorería General de la República (TGR), otros, simplemente se vieron con sus cuentas vacías, esto, ya que la institución sacó el dinero para pagar su deuda pendiente del CAE.

Rápidamente, las redes explotaron, y algunos, recordaron las palabras del reconocido abogado influencer, Iván González. Anteriormente, usuarios le habían pedido consejos, o le preguntaron qué podría pasar si no pagaban su deuda.

En aquel momento, el reconocido por su frase «¿Podís vivir con eso?«, aseguró que aconsejaba pagar, pero que realmente no pasaba mucho si no pagabas, por lo que en realidad no trendrían muchas consecuencias.

Abogado Iván González se llenó de críticas tras borrar sus videos sobre el Cae y esta fue su explicación

Eso sí, todo cambió con el cobro de hace algunos días, y los usuarios empezaron a cuestionar al abogado. En uno de sus recientes videos, un usuario le comentó: «Borró todos los videos del CAE«.

Iván González aprovechó para responder y explicarse en los comentarios: «Casi todos. Es una noticia que cambia a cada rato y tener tantos videos de distintas épocas genera confusión«.

«Lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada. Un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario«, cerró.

Más tarde, usuarios también empezaron a criticarlo en X, donde también se tomó el tiempo para responder.

«Los borré porque hay videos de hace 4 años cuando la TGR no cobraba, los videos que hice del CAE este año tenían dos meses (cuando el ministro y el tesorero nos decían que los embargos eran pa los que ganaran más de 5 millones…) #emosidoengañados», explicó el abogado.

Eso sí, en el mismo mensaje, al final, el abogado aseguró que se encuentra haciendo videos actualizados sobre el CAE, ante la incertidumbre y el miedo que han generado las cobranzas.

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