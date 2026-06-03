La confesión sexual de Paula Pavic que sorprendió a todos en Vecinos al Límite: «Eyaculación femenina para mí…»

Un momento dio que hablar en el reciente capítulo de Vecinos al Límite, donde los participantes recibieron la visita de la sexóloga Alexandra Vidal para conversar sobre sexualidad y erotismo.

Antes de su llegada, los participantes fueron invitados a preparar algunas preguntas para la especialista. En ese contexto, Paula Pavic llamó la atención con una consulta que abrió un debate que llamó la atención.

La pregunta de Paula Pavic que llamó la atención

“¿Por qué no todas las mujeres tienen eyaculación femenina?”, preguntó la influencer frente a sus compañeros.

Tras escuchar la inquietud, Vidal quiso saber qué la motivaba a plantear ese tema. Entonces, la exesposa de Marcelo “Chino” Ríos compartió su experiencia y percepción al respecto.

“Orgasmos sí, pero eyaculación femenina para mí es diferente, porque lo he hablado con muchas amigas y ellas ni siquiera saben lo que es. Me parece raro que no sea algo normal”, señaló.

Más adelante, los participantes le consultaron si ella había vivido esa experiencia. Pavic respondió afirmativamente, lo que provocó sorpresa entre varios de los presentes.

Además, reconoció que fue algo que disfrutó, aunque prefirió no profundizar en detalles.

La conversación continuó cuando Camilo Huerta intervino con una nueva duda sobre el tema. “Yo sé que una mujer siente ese orgasmo, que no es la eyaculación, pero ¿qué sería? ¿el máximo placer del orgasmo?”, preguntó en medio del programa.

Ante esa consulta, Alexandra Vidal explicó que “esto es como atravesar una barrera, donde una mujer suelta absolutamente todo”, aunque aclaró que “hay muchas mujer que no han podido llegar a eso”.

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