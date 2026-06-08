«No puedo creerlo…»: Este fue el millonario premio que se llevó la flamante ganadora de El Internado

El reality de Mega, «El Internado«, llegó a su final y ya tiene a su ganadora. Tras ocho meses de competencia, el programa que combinó competencias físicas y gastronómicas cerró su ciclo con la prueba final que determinó al campeón.

La decisión estuvo en manos del jurado compuesto por Yann Yvin, director de la academia, junto a los chefs Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne, quienes evaluaron el desempeño de los finalistas y consideraron la evolución que mostraron a lo largo de la competencia.

Este fue el millonario premio que se llevó la flamante ganadora de El Internado

A la instancia decisiva llegaron Agustina Pontoreiro, Blu Dumay, Tom Brusse, Luis Mateucci y Arenita, quienes disputaron el título en la última etapa del programa.

Finalmente, la ganadora fue Blu Dumay, hija de María Alberó, quien logró imponerse en la gran final del espacio de Mega.

Gracias a este triunfo, la participante recibió como premio un automóvil cero kilómetro BAIC modelo BJ30 4×4, valorizado en más de 21 millones de pesos.

Tras conocer el resultado, Blu Dumay expresó su emoción por el logro obtenido y agradeció el respaldo que recibió durante su paso por el reality. “No puedo creerlo, estoy muy agradecida de todos”, señaló.

Luego de la gran final, Blu Dumay subió una serie de fotografías a sus redes sociales, donde expresó su felicidad en este momento:

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