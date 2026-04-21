Sergio Rojas suma un nueva denuncia por dichos hacia Cony Capelli: «Una campaña de odio en horas»

Sergio Rojas tiene nuevamente una denuncia por sus dichos. Esta vez, el comentarista habló de Cony Capelli y su paso por el programa Fiebre de Baile. El periodista aseguró que la bailarina no llegaba en buenas condiciones al programa.

Cabe recordar que, su primera denuncia fue por referirse a la adopción del menor de los hijos de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza. «Un niño que además es de color, vestido de blanco en una familia donde son todos rubios, de unos ojos azules estrepitosos; cuando yo veo esa foto me da dolor de guata», comentó en aquella ocasión.

Además, agregó: «Porque no sé cuál es la verdadera intención. Porque cuando tú eres generoso no necesitas exhibir la generosidad».

¿Qué dijo Sergio Rojas sobre Cony Capelli?

El comentarista esta vez se refirió que luego de ir a un evento en donde se encontraba David Sáez, pareja de baile de Cony. El bailarín mencionó que «Cony Capelli llegaba pasada de copas. Y cuando no llegaba pasada de copas, llegaba trasnochada a los eventos de Fiebre de Baile».

Posteriormente, Sergio Rojas señaló: «Debe ser muy desagradable para un bailarín tener a alguien que esté exudando alcohol u oliendo a trasnoche«.

Además, Añadió: «Porque el trasnoche se huele. Pero si usted va a bailar conmigo, no puede llegar con un aliento a boite, no puede expeler a través de sus glándulas sudoríparas un vodka naranja».

Ante esto la mamá de la influencer, Paola Capelli, hizo pública su denuncia a través de redes sociales por los dichos del periodista. «La honra no es un concepto del pasado. Es el piso mínimo de una sociedad responsable. Un titular falso puede desatar una campaña de odio en horas«.

Además, concluyó: «Denuncié ante el CNTV el segmento (…) emitido por Zona Latina el 17 de abril de 2026«.

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