La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la venta general, precios y cómo comprar entradas para el evento

La Gran Noche de la Corazón 2026 ya está completamente en marcha y los fanáticos afinan los últimos detalles para asegurar su entrada. El evento, que este año celebra 15 años de historia, se realizará el viernes 26 de junio en el Movistar Arena, prometiendo una jornada cargada de música, baile y clásicos que marcan generaciones.

¿A qué hora y cuándo parte la venta general?

Tras una esperada preventa que arrasó, la venta general comenzará el miércoles 22 de abril a las 10:30 horas, o antes en caso de que se agoten los tickets disponibles en la etapa previa. Por lo mismo, la recomendación es siempre anticiparse.

Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket. Para acceder, los usuarios deberán ingresar a la plataforma, elegir su ubicación y completar el proceso de compra. El máximo será de 6 entradas por cliente.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los valores finales (con cargo por servicio incluido) son los siguientes:

Tribuna: $11.500

Platea alta silver: $26.450

Platea alta golden: $28.750

Cancha general: $32.200

Platea baja silver: $34.500

Platea baja golden: $36.800

Platea baja diamante: $41.400

Cancha VIP: $41.400

Silla de ruedas: $26.450

Acompañante silla de ruedas: $26.450

Sobre el escenario estarán Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y Pastor Rocha, en una noche que promete ser inolvidable.

Con una parrilla consolidada, los mejores precios y el pesos del aniversario número 15, esta fiesta será completamente épica. Sé parte de la historia de La Número Uno de Chile.

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