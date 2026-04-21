La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la venta general, precios y cómo comprar entradas para el evento

La Gran Noche de la Corazón 2026 ya está completamente en marcha y los fanáticos afinan los últimos detalles para asegurar su entrada. El evento, que este año celebra 15 años de historia, se realizará el viernes 26 de junio en el Movistar Arena, prometiendo una jornada cargada de música, baile y clásicos que marcan generaciones.
¿A qué hora y cuándo parte la venta general?
Tras una esperada preventa que arrasó, la venta general comenzará el miércoles 22 de abril a las 10:30 horas, o antes en caso de que se agoten los tickets disponibles en la etapa previa. Por lo mismo, la recomendación es siempre anticiparse.
Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket. Para acceder, los usuarios deberán ingresar a la plataforma, elegir su ubicación y completar el proceso de compra. El máximo será de 6 entradas por cliente.
¿Cuál es el precio de las entradas?
Los valores finales (con cargo por servicio incluido) son los siguientes:
- Tribuna: $11.500
- Platea alta silver: $26.450
- Platea alta golden: $28.750
- Cancha general: $32.200
- Platea baja silver: $34.500
- Platea baja golden: $36.800
- Platea baja diamante: $41.400
- Cancha VIP: $41.400
- Silla de ruedas: $26.450
- Acompañante silla de ruedas: $26.450
Sobre el escenario estarán Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y Pastor Rocha, en una noche que promete ser inolvidable.
Con una parrilla consolidada, los mejores precios y el pesos del aniversario número 15, esta fiesta será completamente épica. Sé parte de la historia de La Número Uno de Chile.
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