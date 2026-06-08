«Fue el peor error de nuestra carrera»: La brutal confesión de Grupo Zúmbale Primo sobre show en cierre de campaña de José Antonio Kast

Durante fines del año pasado, en el marco del cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast, le llovieron las críticas al Grupo Zúmbale Primo, quienes se presentaron en aquella masiva celebración gratuita en el Movistar Arena.

Los detractores de Kast hicieron pebre a la banda, por su presentación ante el ahora Presidente. En aquel momento, ellos defendieron su presentación asegurando que era netamente laboral, «trabajo es trabajo«, señalaron.

Sin embargo, ahora, confesaron su arrepentimiento al respecto.

La brutal confesión de Grupo Zúmbale Primo

En conversación con Radio Bío Bío, Álex Muñoz, uno de los líderes del Grupo Zúmbale Primo, mostró su arrepentimiento: «Pucha, la cagamos. No tuvimos que haber tocado ahí».

«Nosotros no lo analizamos, no nos pegamos el cacho (…) Dijimos: ‘Hay que ir a tocar allá, tocamos y nos vamos’, y así fue», relató, sobre la magnitud de su decisión.

En esa misma línea, el animador habló sobre el supuesto apoyo a Kast: «Entonces, igual es fome porque la gente dio por el hecho de que nosotros apoyamos la candidatura o la campaña».

«Yo creo que hay tres mil hectáreas de diferencia entre apoyar y trabajar, porque si nosotros hubiésemos ido a apoyar, no le cobramos y vamos gratis», señaló Álex Muñoz.

En ese contexto, fue enfático: «Si apoyamos, nosotros hubiésemos estado con pancartas, lo subimos a las redes sociales, vamos y tocamos gratis, andamos con el candidato… pero no fue así».

En el programa le preguntaron si el Grupo Zúmbale Primo se presentaría nuevamente en una campaña, y Álex Muñoz comentó: «No, lo hemos conversado por supuesto, y no, nunca más en la vida. Si fue el peor error de nuestra carrera haber tomado esa decisión«.

Por último, aseguró que ellos se enteraron de toda la polémica mientras estaba en la Gira Teletón: «Ahí nos cayó recién la teja de que la cagamos. Pero ya estaba todo hecho y había contratos firmados por parte de nuestro representante«.

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