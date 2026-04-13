«Mejor fichaje»: confirman potente fichaje para matinal «Tu Día» y su llegada ya está dando que hablar con especial reencuentro en vivo

El matinal «Tú Día» continuando sumando figuras a su alineación. Esta vez, el espacio de Canal 13 oficializó la incorporación de la periodista Catalina Edwards, quien pasará a ser una inetgrante oficial del programa.

Aunque ya había tenido participaciones anteriores en el matinal, ahora su presencia será permanente. Desde su puesto, aportará análisis en temas económicos y contingencia nacional.

El anuncio en redes sociales y la bienvenida a Catalina Edwards

La llegada de Edwards se confirmó a través de las plataformas digitales del programa, donde el equipo celebró su incorporación con entusiasmo.

“Mejor fichaje para este equipo. La periodista Catalina Edwards se suma a #TuDía con todo su conocimiento sobre temas económicos ¡Bienvenida catalinaed! Gracias por ser parte de esta familia televisiva”, publicaron.

Por su parte, la periodista también compartió sus impresiones sobre el nuevo desafío profesional: «Estoy muy contenta con estos nuevos desafíos. Feliz de aportar en el desarrollo de contenidos multiplataforma en una señal que representa innovación, noticias y nuevas conversaciones. Agradezco la confianza y, como siempre, daré lo mejor de mí».

Su debut también llamó la atención por un momento muy especial. En pantalla, se reencontró con José Luis Reppening, con quien mantiene una cercana relación laboral.

El conductor la presentó con cariño, describiéndola como una «querida» y «vieja amiga», generando una escena que no pasó desapercibida.

La llegada de Catalina Edwards a “Tu Día” ocurre pocos meses después de su salida de Mega, canal donde trabajó durante dos décadas. Con este paso, inicia una nueva etapa en su carrera y fortalece el panel del matinal con su experiencia y cercanía en pantalla.

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