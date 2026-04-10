Reconocida actriz chilena confirma su embarazo con emocionante mensaje: «rodeada de gente hermosa»

Hace algunos días, la actriz chilena Antonia Giesen sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia muy personal. A través de sus redes sociales, confirmó que está embarazada.

La intérprete, recordada por su papel de Karina Leiva en la teleserie Pacto de Sangre, publicó una serie de fotografías donde dejó ver esta nueva etapa. Junto a las imágenes, escribió un emotivo mensaje.

El emotivo mensaje de Antonia Giesen

«Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así, pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida», expresó al inicio.

Asimismo, profundizó sobre sus emociones. «Con ello, se siente algo de todo también, así como una especie de mezcla entre calma profunda, arrojo y temor. Así le doy la bienvenida a este año, con la conciencia de lo recorrido, lo bailado, lo hablado, lo observado, lo tocado y lo pensado», agregó.

La actriz también dedicó palabras a su entorno más cercano, destacando el apoyo que ha recibido. «Rodeada de gente hermosa que amo mucho y me cuida, con una familia querendona que me ha enseñado a cuidar, me ha enseñado sobre lo justo, sobre la libertad, a atender lo incómodo y a sentir sin vergüenza. Un compañero de amor lúcido y profundo, que es también mi gran amigo. Un hijo grande poderoso, arrasador en belleza y sensibilidad», escribió.

Para cerrar, agradeció el cariño del público con una imagen especial. «Gracias por todas sus palabritas dichas y escritas y por el amor sostenido en el tiempo. De agradecimiento les regalo una patita intrauterina de pisada firme», concluyó.

La publicación no pasó desapercibida y se llenó de comentarios y mensajes positivos para la interprete.

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