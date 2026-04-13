Terminó hace algunos meses y ahora sorprende al confirmar en vivo que quiere conquistar a una de las bombas sexy del momento

A poco tiempo de confirmar su quiebre amoroso, Claudio Valdivia ya estaría enfocado en una nueva historia sentimental.

El exchico reality, actualmente en Fiebre de Baile, anunció hace un par de meses el término de su relación con Pía Weidmann. Sin embargo, ahora su presente parece ir en otro dirección.

Claudio Valdivia entrega detalles de su «relación» con Disley Ramos

Durante la reciente emisión del programa, el propio Valdivia reconoció que está conociendo a alguien, y se trata de su también compañera de programa, Disley Ramos.

Todo surgió cuando Diana Bolocco lo encaró en vivo: «Oye , tú con Disley, ¿todo bien?”. Sin rodeos, él respondió: “Muy bien, muy bien».

La animadora fue más allá y lanzó una pregunta directa: “¿Están pololeando oficialmente?”. Frente a eso, el exchico reality aclaró su situación actual: “No, o sea, estoy tratando de conquistarla a ella».

La animadora se refirió a los registros donde aparecen juntos en el cumpleaños de Claudio Valdivia. “Pero si te organiza el cumpleaños y decide por ti, ya está como oficial eso”, lanzó entre risas.

Pese a las especulaciones, el ex chico reality fue enfático en señalar que por el momento. Ramos tiene otras preocupaciones: «Esta muy concentrada en la competencia de Fiebre de Baile, no hay como sacarla de ahí

Finalmente, también abordó si existen celos por parte de la influencer: «Es muy segura de ella, recién estábamos en el backstage, me dijo un par de cositas y sentí que le dio celos. Es lo que yo sentí, es una buena señal», cerró.

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