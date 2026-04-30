«¿Qué pretendes al inventar que te pedí plata para irme de after?»: reconocido rostro arremete contra Adriana Barrientos

Durante las últimas horas, Jon Reyes quedó en el ojo del huracán tras una seguidilla de conflictos televisivos. Todo comenzó en el programa «No es lo mismo», de Tevex, donde aseguró haber tenido un acercamiento con la pareja de José Antonio Neme. Esa declaración encendió la polémica de inmediato.

La reacción no tardó. Neme decidió intervenir en vivo y llamó al espacio, lo que derivó en un intercambio cargado de tensión. El momento se volvió uno de los más comentados de la jornada por el tono directo y confrontacional entre ambos.

Pero el conflicto no se detuvo ahí. Más tarde, Reyes volvió a protagonizar otro cruce, esta vez con Adriana Barrientos. La polémica surgió luego de que la panelista afirmara en «Zona de Estrellas» que él le habría pedido prestados $5 millones, lo que desató la molestia del periodista.

El duro descargo de Jon Reyes

Tras las declaraciones, Reyes utilizó su cuenta de Instagram para responder con fuerza a Barrientos, conocida como “La Leona”. En su mensaje, negó tajantemente la acusación y cuestionó sus dichos: “Cómo se te puede ocurrir a ti que yo te pedí 5 millones de pesos por un embargo familiar. Loca, eso eres. Sigues mencionando a mi familia y diré todo lo que sé de ti”, lanzó de entrada.

Luego, aseguró haber hablado con ella en privado: “Les cuento que hace un par de horas se dignó a contestarme el teléfono, en donde quedó llorando por cómo la traté hoy en su programa. ¿Qué pretendes al inventar que te pedí plata para irme de after? En su último video cuenta que yo me ando regalando. Señora, si fuera así, al menos lo hago gratis. Porque de lo contrario, la demanda no te la vas a poder sacar de los implantes”.

El periodista también manifestó su intención de ir al programa para dar su versión completa de los hechos y cerrar la controversia.

“Como dices que yo me ando regalando, al menos lo hago gratis. Yo no consumo nada más de lo que confesé hoy con la pelea con Neme. ¿Tú puedes decir lo mismo?”, remató.

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