Futbolista es detenido tras causar pánico en el aeropuerto con amenaza de bomba: «Iban a explotar todos…»

Un grave incidente alteró la rutina aérea en el norte de Argentina y rápidamente cruzó fronteras en redes sociales. Todo ocurrió durante el fin de semana, cuando un futbolista desató el pánico en pleno embarque tras asegurar que llevaba un explosivo.

El protagonista fue Emiliano Endrizzi, defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo de inmediato dentro de la aeronave, aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

El hecho se registró en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Perico. El plantel viajaba rumbo a Buenos Aires para disputar la novena fecha de la Primera Nacional.

Futbolista sembró el terror con amenaza de bomba en embarque

Tras la amenaza, las autoridades activaron el Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales). El equipo inspeccionó tanto el avión como el equipaje. Finalmente, descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo.

Desde la aerolínea Flybondi, responsable del vuelo FO5181, reaccionaron con dureza. La empresa expresó su molestia y advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas. De hecho, señalaron que se trata del segundo episodio similar en menos de 48 horas en la terminal aérea.

Según detallaron, la acción del jugador de 32 años provocó un efecto en cadena. Más de 1.200 pasajeros resultaron afectados por cancelaciones y reprogramaciones.

“Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables”, indicaron en un comunicado oficial.

El relato de otros pasajeros también ayudó a dimensionar la tensión vivida. Una mujer que estaba a bordo aseguró que el futbolista “dijo que iban a explotar todos”, frase que desató el temor inmediato y activó la intervención policial.

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