La reciente predicción de Latife Soto sobre nueva enfermedad que afectaría al mundo: Entregó fecha y detalles

En la noche del domingo, Latife Soto prendió su cámara para realizar una nueva transmisión junto a José Antonio Neme. A través del directo, la tarotista entregó una nueva predicción que encendió las alarmas.

En medio de la conversa, lo que más llamó la atención fue supuesta llegada de una enfermedad que tendría su explosión en el segundo semestre del 2026.

“Van a venir muchas enfermedades, van a llegar a ser epidemias. Después del Mundial (de fútbol) viene una enfermedad que es como tener dengue, conjuntivitis, neumonía, todo junto”, comenzó diciendo.

Además, agregó que «es una enfermedad viral que va a venir, pero se va a hacer muy fuerte después del Mundial».

«Así que a cuidarse, a tomar de todo», aconsejó a quienes la escuchaban.

¿Y el apagón? Latife Soto responde

Hace algunos días, la guía espiritual había hablado sobre un supuesto apagón que afectaría a Chile y al mundo.

Sin embargo, las fechas ya llegaron y aún no pasa nada. “Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande (…) van a avisar que se queden tranquilos, en sus casas. Quédense ahí, como unas cinco horas en la casa”, comentó en aquella ocasión.

En ese sentido, una usuaria «reclamó» a través de redes sociales: «Soto dijo que vendría un gran apagón en Semana Santa; quedé con velas y pilas para 1 mes».

De acuerdo a su relato, aún no hay que descartar su predicción, ya que la fecha original de esta consecuencia sería entre el 6 y el 11 de abril.

“Dios no permita que nosotros tengamos apagones, pero sí van a haber apagones de redes en Europa. Este mes va a estar complicadito, pero Dios permita que aquí estemos protegidos”, cerró Latife Soto.

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