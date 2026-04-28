Popular ex figura de TV ganó el Miss Universo Santiago y las redes sociales no perdonaron: «Los confundió el dinero…»

Ignacia Michelson ganó el certamen de Miss Universo Santiago 2026. La ex participante del reality Acapulco Shore consiguió la corona entre 40 participantes. Tras el triunfo, la modelo entregó un emotivo discurso.

«Sé que soy el perfil no esperado y que quiero decirle de verdad a todas las mujeres que yo sé que he cometido errores, que tengo un pasado que muchas veces me ha condenado», expresó.

«Pero que a pesar de todo, nosotras podemos reconstruirnos cada vez que nosotros podamos», señaló, refiriéndose a su polémico paso por el mundo de los reality.

La críticas hacia Ignacia Michelson

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que la modelo se ha enfrentado a diversas críticas. Algunos usuarios aseguran que el concurso estaba arreglado, lo que ha generado una ola de comentarios.

«No debería ganar solo por popularidad», «No sabía que el Miss era un reality!!», «Esta cuestión está arreglada también en Chile, los confundió el dinero y los arreglos», «Chile, belleza natural» y «Hay niñas mucho mejor que ella» fueron algunos comentarios, según ADN.

Sin embargo, Ignacia Michelson no guardó silencio y en una entrevista con Página 7, dio a conocer su esfuerzo para poder llegar a la corona.

«La verdad, fui la mejor. Mi discurso fue el mejor, llegué con un mensaje. Hice llorar a la audiencia y conecté con el público. Estaba segura y eso traspasó«, señaló.

Además, comentó sobre su participación en comparación con otras candidatas «todas eran lindas, pero siento que nadie disfrutó esto como yo».

Finalmente, la modelo quiso dejar en claro que merecía ganar y respondió a quienes aseguraban que el concurso estaba arreglado: “Les diría que vean y se darán cuenta de que no tenía rival. Fui la mejor y punto”.

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