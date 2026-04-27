Santiago se vuelve galáctico: Este es el panorama imperdible que se realizará para los fanáticos de Star Wars

Los fanáticos de Star Wars ya tienen panorama asegurado en Santiago. Entre el 2 y el 4 de mayo, la capital será escenario de una serie de actividades especiales para conmemorar el Día Internacional de la saga, conocido mundialmente como el “May the Fourth”.

Uno de ellos será Nowa’s Cantina, un restaurante temático ubicado en el Centro Parque, dentro del Parque Araucano, en la comuna de Las Condes. El recinto ofrecerá una experiencia inmersiva con ambientación galáctica, presencia de personajes y diversas actividades pensadas para fanáticos de todas las edades.

El espacio recrea una clásica cantina rebelde inspirada en la icónica franquicia cinematográfica, buscando transportar a los asistentes a un entorno digno del universo de Star Wars.

Expo Yoda y actividades gratuitas

Como parte de la programación, entre el 2 y el 4 de mayo se desarrollará la Expo Yoda en la explanada principal de Centro Parque. Se trata de un evento de acceso gratuito que incluirá exhibiciones temáticas, concursos de cosplay, música en vivo y stands de coleccionistas.

La instancia se proyecta como uno de los panoramas más atractivos del fin de semana para la comunidad fanática de la cultura pop en Santiago.

Experiencia temática dentro del restaurante

Al interior de Nowa’s Cantina, la celebración también tendrá atractivos especiales. Los asistentes podrán participar en concursos de trivia y cosplay, además de sorteos de merchandising oficial.

La propuesta apunta a reunir tanto a seguidores históricos de la saga como a nuevas audiencias, ofreciendo una alternativa de entretención familiar en torno a una de las franquicias más influyentes de la cultura popular.

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