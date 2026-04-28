«Basura… que no peleen»: Filtran registros del detrás de cámaras de fuerte pelea en programa de conversación nacional

En las últimas horas, un escándalo de proporciones marcó a un programa digital. Un episodio que prometía una conversación entretenida y ligera terminó en un escándalo.

El programa nacional Cuéntame todo y exagera vivió un tenso momento, marcado por gritos, insultos y agresiones.

El capítulo tenía como invitado principal al cantante nacional JB The Voice. Sin embargo, la entrevista pasó rápidamente a segundo plano. Todo cambió cuando dos participantes comenzaron a enfrentarse por conflictos arrastrados desde antes.

El quiebre se produjo cerca del cierre. En ese momento apareció Pájaro Verde, figura vinculada al reality Iquique Shore. Su presencia generó incomodidad inmediata en el panel. Minutos después, se sumó el influencer Wizard, con quien mantenía rencillas previas.

La tensión se notó desde el primer instante. «No te doy la mano a vo’”, lanzó Pájaro Verde sin filtro. Wizard respondió de inmediato: “Ahora vamos a conversar”.

Pero el diálogo nunca llegó. La discusión escaló en segundos. “Vamos a conversar y te voy a dejar para la ca… Eres un envidioso (…) envidioso cu… eso es lo que eres”, gritó uno de los involucrados, desatando el caos en pleno set.

Se filtran imágenes del fuera de cámaras en Cuéntame todo y exagera

Con el paso de las horas, el conflicto sumó un nuevo capítulo. Comenzaron a circular imágenes inéditas que muestran lo ocurrido desde la perspectiva de la producción. El registro deja en evidencia que el ambiente ya estaba completamente desbordado cuando se produjo el primer contacto físico.

En ese momento, el equipo técnico reaccionó de inmediato para evitar que la situación pasara a mayores. “Que saquen a Wizard, que no peleen”, se escucha en el video, mientras varios intentaban separar a los involucrados.

En medio del forcejeo, el influencer lanzó nuevos insultos: “Basura”. Finalmente, el equipo lo retiró del lugar y lo llevó a una sala contigua al set con la intención de calmarlo. Incluso le ofrecieron algo para beber.

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