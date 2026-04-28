Operación Renta 2026: hasta cuándo se puede declarar, quiénes deben hacerlo y la plataforma que busca simplificar el proceso

La Operación Renta 2026 comenzó en abril y ya se encuentra en su etapa decisiva. Este trámite es obligatorio para miles de personas naturales en Chile, y quienes no lo realicen, o lo hagan con errores, se exponen a sanciones económicas.

Deben declarar quienes hayan percibido ingresos anuales superiores a $11.265.804 durante 2025, salvo que provengan de un solo empleador. También deben hacerlo quienes tuvieron más de un pagador en ese periodo.

A esto se suman los trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios y desean optar a la cobertura de sus cotizaciones previsionales, además de quienes solicitaron el Préstamo Solidario en 2021, ya que en esta operación deben pagar la última cuota correspondiente.

Para completar el trámite, los contribuyentes deben ingresar al sitio del Servicio de Impuestos Internos utilizando su Clave Tributaria o Clave Única.

El plazo para presentar la declaración vence el 30 de abril, fecha límite establecida por la autoridad. En caso de entregar información falsa o incompleta de manera maliciosa, la normativa contempla multas que pueden ir desde el 100% hasta el 300% del impuesto defraudado.

Esta es la plataforma que busca simplificar el proceso y reducir riesgos

Ante la complejidad del sistema, surgen herramientas digitales que buscan facilitar el proceso. Una de ellas es Declaridad.cl, una plataforma diseñada para ayudar a los usuarios a entender su declaración antes de enviarla.

El sistema permite analizar la propuesta del SII, revisar el historial tributario y detectar posibles inconsistencias, todo en un lenguaje claro y accesible.

“Sabemos que el proceso de declaración de impuestos es confuso pero, al mismo tiempo, con impactos económicos que pueden llegar a ser significativos. Por lo mismo creamos Declaridad, que permite a las personas entender antes de declarar, y así tomar una decisión informada y con el menor riesgo posible. La desarrollamos porque no existe nada como esto en el país”, explica el desarrollador de la plataforma, Jorge Lyon.

El creador agrega: “El objetivo de Declaridad.cl es entregar transparencia y “traducir” un proceso vital pero engorroso. Reducir riesgos de fiscalización y evitar eventuales sanciones, entregando a los contribuyentes mayor claridad y control sobre un proceso que, para muchos, sigue siendo complejo y difícil de interpretar”.

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