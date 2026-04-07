¿Papito Corazón? Estas son las medidas cautelares con las que quedó Jean Paul Pineda por el no pago de pensión

Este lunes se conocieron las medidas cautelares del exjugador, Jean Paul Pineda, tras ser denunciado por su expareja por el no pago de la pensión de alimentos.

Luego de su ruidoso divorcio con Faloon Larraguibel, junto a la denuncias por violencia intrafamiliar. A esto se le suma que el exfutbolista no ha cumplido con el pago de su manutención de sus tres hijos.

Este hecho ha generado que la exchica reality tenga que dar explicaciones. Incluoso la modelo comentó que el padre de sus hijos dejó de darles dinero y ya no los visita, consigno T13.

Estas las medidas cautelares que tendrá que cumplir Jean Paul Pineda

La justicia determinó que el exfutbolista deberá cumplir 15 días de arresto domiciliario por las noches. La medida busca generar presión para que el deudor regularice sus deberes económicos.

Por otro lado, el arresto no fue la única medida, sino que a esto se le suma arraigo nacional, lo que significa que no podrá salir del país sin una autorización previa.

Asimismo, se le suspendió la licencia de conducir con el objetivo de que este pueda pagar sus deudas. Esto bajo la Ley Papito Corazón que busca aumentar la responsabilidad parental.

Divorcio de Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda

Cabe señalar que el año pasado la modelo compartió una historia sobre el fin de su matrimonio con el exfutbolista, en donde comentó «Hoy celebro mi libertad«.

Asimismo, agaradeció el apoyo de sus cercanas en aquel proceso. El cuál fue complejo para la modelo, según comento su abogada Lya Rojas, debido a que habían antecedentes de violencia intarfamiliar.

«Cuando existe violencia, el divorcio deja de ser un trámite rápido. Requiere acreditar pruebas, fundamentar cada medida y resguardar acuerdos de cuidado personal y alimentos», señaló la abogada respecto a la causa.

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