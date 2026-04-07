Dura noticia: Revelan la cruda verdad sobre el supuesto hijo de Junior Playboy

Durante marzo, la creadora de contenido Yessenia Arancibia sorprendió en redes al asegurar que estaba embarazada. Según comentó en ese momento, el supuesto padre sería Junior Playboy, con quien había compartido momentos de intimidad en el reality digital «El Secreto Final», creador por el periodista Diego González.

La situación rápidamente generó dudas. Esto, porque la influencer también había sido vinculada con otros rostros del mundo online, como René Puente y Carlitos Run, quienes incluso fueron mencionados como posibles padres.

Yessenia y la cruda revelación sobre el supuesto hijo de Junior Playboy

En medio de la polémica, Junior Playboy le pidió públicamente que se realizara exámenes de ADN y VIH, lo que aumentó aún más la tensión en torno a la historia.

Semanas después, Yessenia volvió a referirse al tema en el programa digital «Cuéntame todo y exagera!». Allí, decidió aclarar lo ocurrido y entregar una actualización.

Primero, reconoció que en un inicio el embarazo «fue un invento». Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo la situación cambió y que efectivamente sí estuvo esperando un hijo.

Luego vino la parte más dura de su relato. La influencer reveló que ya no continúa con la gestación. Según contó, «abortó» hace poco, sin entregar mayores detalles de lo ocurrido.

En el mismo espacio, también enfrentó otro tema pendiente. Con René Puente presente en el estudio, Yessenia le pidió disculpas por la difusión de un video íntimo que, según se indicó, no contaba con su autorización.

El momento cerró con un gesto inesperado. René aceptó las disculpas y ambos se dieron un gran abrazo. La emoción fue evidente: él no logró contener las lágrimas y terminó quebrándose en vivo.

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