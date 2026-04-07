Estalló en pantalla: Periodista renuncia a popular programa nacional y animador lo tildó de «judas»

Durante los últimos días, el animador de «Que te lo digo», Sergio Rojas, decidió referirse públicamente a la polémica salida de un exintegrante del espacio Zona Latina.

Se trata del periodista Franco Ruiz de Gamboa, quien recientemente dejó el programa y, tras su partida, acusó no haber tenido una despedida adecuada. Además, deslizó críticas por supuestos malos tratos mientras formó parte del equipo.

Frente a estas declaraciones, Rojas no guardó silencio. Este lunes, el conductor abordó directamente el tema en pantalla.

«He visto cómo un periodista que formaba parte de este programa ha aparecido en distintos medios de comunicación y ha señalado que yo no he tenido buenos tratos para él», comentó.

El duro descargo de Sergio Rojas

El comunicador reconoció que sí existió un momento de tensión. Según explicó, ocurrió a raíz de un contenido que consideró inapropiado.

«La verdad es que una vez lo reprendí a él y a Tomás Steading, Terrín, porque subieron un reel donde dejaban en muy mal pie a Antonella Ríos. Un joven decía: ‘Quiero puro tener intimidad con esta vieja rica’ y yo lo encontré muy fuerte y muy violento porque Antonella es hija, hermana y madre. Se lo hice saber a ellos en un tono poco amable», afirmó.

Pese al episodio, Rojas aseguró que lamenta la percepción que se llevó su ex compañero. Incluso, le dedicó un consejo.

«Me da mucha tristeza que alguien que fue parte del equipo, como Francisco Ruiz de Gamboa, se haya quedado con esa sensación. Solo un consejo de una ‘zorra vieja’, como me defino yo mismo: a veces es mejor el camino largo, que es más tedioso y cuesta más, que el corto, que tiene que ver con lograr minutaje de fama, de pantalla o de publicaciones. Eso se lo lleva el viento muy rápido», expresó el comunicador.

Siguiendo por esa línea, el conductor también defendió la forma en que se concretó la salida del periodista. Aseguró que sí hubo un cierre adecuado dentro del programa.

«Incluso dije: ‘Oye, voy a organizar algo para que nos juntemos, hagamos un carrete’, que no se logró… Yo creo que lo voy a organizar, pero dudo que él esté invitado, porque en la mesa se sientan los apóstoles, no los Judas ni los Pedros. Yo esta semana conocí quién era mi Judas, quién era mi Pedro y quiénes eran los apóstoles de Que te lo digo», cerró.

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