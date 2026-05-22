Conmoción en las comunicaciones chilenas tras muerte de histórico locutor radial

El mundo de la radio chilena enfrenta una profunda pérdida tras confirmarse la muerte de Luis Alberto Caprile, reconocido comunicador conocido como el “Tano” y padre del animador Leo Caprile.

La noticia se dio a conocer este jueves a través de redes sociales, donde el propio Leo Caprile informó el fallecimiento de su padre a los 92 años.

Falle Luis Alberto Caprile, histórico locutor y padre de Leo Caprile

Luis Alberto Caprile dejó una extensa huella en los medios nacionales gracias a una trayectoria ligada por décadas a la radiodifusión. Uno de sus pasos más recordados fue en Radio Minería, aunque también marcó historia en la Región de Valparaíso al convertirse en uno de los fundadores de Radio Festival.

Durante esos años encabezó espacios muy populares entre los auditores, como “Los Responsables” y el emblemático “Súper Festivalazo”. Programas que se transformaron en referentes de la radio local,

Su cercanía con el público y reconocimiento en la industria lo llevaron incluso a asumir uno de los desafíos más importantes de la televisión chilena: la animación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1971. Así, se convirtió en una de las voces más recordadas que pasó por la Quinta Vergara durante esa época, según consignó Radio ADN.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas personas del mundo de las comunicaciones comenzaron a despedirlo y destacar su aporte a la radiofonía nacional.

La familia además informó los detalles de su despedida. El velatorio se realizará este viernes 22 de mayo, desde las 10:00 horas, en el Cementerio Parque del Mar. Ubicado en Camino Internacional 5700, en la comuna de Concón.

En tanto, el funeral del histórico locutor se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo recinto de la Región de Valparaíso.

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