¡Contó la firme! Mario Velasco revela el verdadero motivo tras su renuncia a «Zona de Estrellas»

La renuncia de Mario Velasco a Zona de Estrellas ha dado que hablar en la farándula nacional.

Cabe destacar que «El Anfibio» llevaba cerca de una década en el canal, por lo que su decisión acaparó la pauta del espectáculo.

Su renuncia fue en la jornada del viernes, por lo que rápidamente diversas teorías comenzaron a circular en redes sociales. Sin embargo, el mismo Velasco rompió él silenció y contó la verdadera razón detrás de su abrupta decisión.

Fue en conversación con Las Últimas Noticias donde entregó detalles de su salida del canal, donde era un icónico rostro.

¿Por qué Mario Velasco renunció a Zona de Estrellas?

De acuerdo al relato del exintegrante de Yingo: «no obedece a algo puntual. La venía masticando hace algún tiempo, ya venía con esta idea de cerrar el ciclo en el canal y ver para adelante qué hay en términos comunicacionales y también habiendo sembrado en otras áreas».

«Esta decisión no tiene que ver con seguir o no en la televisión. Sí llega algo, espectacular. Pero en el momento en que uno entra en este medio, yo llevo casi 18 años, te das cuentas de que muchas veces tiene que ver con oportunidades, suerte, trabajo y talento. Uno sabe que está en un medio que es volátil», continuó el ex Zona de Estrellas.

Siguiendo por esa línea, le preguntaron por un desgaste en el canal. Velasco fue enfático: «Es la explicación que le di a mi jefe y él lo sabe súper bien, porque cuando tuvimos conversaciones de cómo me sentía en el canal, él sabía que en un momento estaba muy feliz, pero de repente uno va creciendo, va teniendo distintas inquietudes, te vas poniendo otras metas. Entonces, en el fondo, fue la explicación y él me entendió al tiro».

Para cerrar, comentó actualmente está interesado en su emprendimiento llamado Kenko, ligado a la chocolatería japonesa y no sabe que pasará con su futuro televisivo