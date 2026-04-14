Esta fue la reacción de Eskarcita a «coqueto» momento entre Julitroz y Trini Neira: «Ay qué bonito…»

El pasado lunes se celebró el día del beso y el reconocido streamer Julitroz junto a Trini Neira, la hija de Pamela Díaz protagonizaron un romántico momento en el programa digital Déjalo Pasar.

Durante las transmisión, los panelistas participaron el famoso juego de pasar la gomita, donde se sintió la tensión entre ambos. Inlcuso, Julitroz admitió sentirse nervioso antes del reto.

La dinámica constaba de acercase hasta estar a punto de besarse. Los usuarios vieron la química que existió entre los panelistas que comparaban la escena con un intenso drama coreano.

A pesar de la euforia de los fans, la ex del streamer no le gustó nada lo sucedido. Cabe recordar que Julitroz tuvo una relación con Eskarcita, la que llegó a su fin a inicios de marzo de 2026.

La reacción de Eskarcita tras el instenso coqueteo de Julitroz

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, la reacción de Eskarcita no se hizo esperar y a través de sus redes sociales publicó un video sobre ello.

El mensaje estuvo cargado de ironía: «Ay qué bonito, qué lindo, que duren. Yo ahora soy fan de su relación«. Pero esta frase no fue casualidad, ya que semanas anteriores ya habría lanzado otros comentarios.

En estas reflexiones la influencer declaró que ya no le crees a los hombres y que estos mentían. «No creo en los hombres (…) Todos mienten. Te usan, te sacan tu colágeno, tu juventud y tu brillo y después van ahí a molestar a otras«.

El conflicto escaló aún más cuando, ante el comentario de una seguidora que mencionaba que ella estaba “pagando el karma”, la exchica reality respondió tajantemente: “Lo pagué dentro de la relación”.

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