Pamela Díaz lanza indirecta por la filtración de los supuestos chats de Camilo Huerta y Trini Neira: «No le cuentes nada a»

En un live realizado por las periodistas de farándula Caco Saavedra y Fran Reyes, se filtraron detalles de los mensajes subidos de tono que habrían tenido Camilo Huerta y Trini Neira.

Cabe señalar que estos supuestos mensajes se los habría proporcionado Marité Matus, luego de ver el celular de su expareja. Además, Marité habló exclusivamente con Caco Saavedra donde reveló otros detalles.

En los mensajes hot que se habrían mandado, Camilo Huerta le pedía a la hija de La Fiera, que no contará nada. «Que rico disfrutarte , cabra chica … No le cuentes nada a ‘la negra‘». Siendo este un apodo que le decía a Pamela Díaz.

Asimismo, Saavedra señaló que: «Después le decía: ‘Te hago una invitación abierta a repetir esto’. Supongo que, no sé, tuvieron relaciones o qué, una invitación a repetir la dinámica».

«Nos arrancamos otro día al gimnasio, cuando quieras. Oye, pero sin enamorarse poh…», agregó el personal trainer. Cabe recordar que, Camilo Huerta, habría sido el entrador de la hija de Pamela Díaz.

Ante este mensaje del entrenador físico, Trini Neira le habría escrito: «¡No, cómo se te ocurre!. la que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito…».

Cabe señalar que estos supuestos chats serán utilizados como pruebas por Marité Matus contra Camilo Huerto en su divorcio culposo.

La indirecta de Pamela Díaz por la filtración de los chats

Pero no solo eso, ya que desde la cuenta de Claudia Ossandón, se publicó un fragmento de este live, donde La Fiera dejó un comentario: «Solo les digo tiempo al tiempo y yo a diferencia de todas no miento. Ya lo verán people. Cariños», escribió la panelista.

Además, Trini Neira también dejó una imagen de un hombre con una peluca de payaso en una bandeja con el texto de «Su peluca señor», según consignó CHV.

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