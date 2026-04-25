Las cervezas que sí aportan vitamina B6: el secreto poco conocido para cuidar tu corazón

Desde hace un tiempo, algunas personas se han dedicado a preocuparse cada vez más por su salud. Entre sus prioridades están comer sano, ejercitarse y mantener una buena higiene del sueño.

Este nuevo estilo de vida se enfoca en llevar hábitos saludables, lo que ha llevado a que incluso existan fiestas en donde el alcohol no está permitido. En estas celebraciones, los jóvenes optan por consumir café o matcha.

Pero, ¿qué pasa si te digo que existen cervezas que contienen un alto grado de vitamina y que, con solo consumirlas, podrías cubrir más de la mitad de la ingesta diaria recomendada?

¿Cuál es el tipo de cerveza que tiene un alto contenido de vitamina B?

Un estudio realizado en Alemania analizó 65 tipos de cerveza para conocer su contenido nutricional, con especial foco en la vitamina B6. Cabe señalar que este micronutriente está relacionado con la salud del corazón.

En la investigación se pudo concluir que las cervezas tipo Bock contienen altos niveles de vitamina B6. Luego le siguen las Lager y, finalmente, las de arroz.

Asimismo, el análisis se realizó a cervezas con y sin alcohol, y notaron que no existía una gran variación en cuanto a la cantidad de vitamina B6 que contenían.

Sin embargo, uno de los datos más relevantes fue que la cerveza lager sin alcohol puede aportar alrededor del 59% del consumo diario recomendado de vitamina B6, consignó ADN.

Aunque expertos enfatizan que se debe dar prioridad a los alimentos tradicionales, como vegetales, carnes y pescado, para tener una alimentación balanceada.

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