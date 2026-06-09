Luis Jiménez dio un nuevo paso con Gala Caldirola y sus seguidores no tardaron en reaccionar

Una pareja que se está llevando todas las miradas en redes sociales actualmente es Luis Jiménez y Gala Caldirola. La pareja no teme verse intensa y los internautas no paran de opinar.

Así se ha visto en el Instagram de Mago Jiménez, quien ha subido multiples publicaciones junto a su pareja. Constantemente muestran su amor y el cariño que él tiene por los hijos de Gala.

Sin embargo, la foto que causó controversia fue una historia en donde se ve a Caldirola sonriendo con la mano de Jiménez en la cara. La historia tuvo diversas reacciones y un impactante mensaje del ex jugador.

Entre tantos comentarios hablando de lo querida que es esta pareja. Luis Jiménez comentó «Te amo», un mensaje que dejó claro que esta relación va con todo.

El viaje familiar de Luis Jiménez y Gala Caldirola

Pero el Mago no es el único que ha dado qué hablar por sus publicaciones en redes sociales. Gala Caldirola, también publicó un carrusel en donde se le ve de vacaciones en el Cajón del Maipo junto a sus hijos.

En el registro se ve a Luis Jiménez junto a Gala y sus dos hijos, cerca de un río durante su viaje de fin de semana. En el registro la modelo escribió «Nuestra suerte», y la foto ya ha alcanzado más de 50 mil me gustas.

Asimismo, publicó un video de su salida al destino turístico, en el que comentó «Días que te llenan de alegría y amor. Los amo» y las reacciones no se hicieron esperar.

«Es tan maravilloso encontrar a alguien que ame a tus hijos como te ama a ti«, «Debo reconocer que han durado más de lo que yo creía«, «Que lindo equipo», «Ay no, me encanta esta familia».

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