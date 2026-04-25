«Me siento humillada…»: Antonella Ríos rompió el silencio y se descargó contra Sergio Rojas tras polémico despido

Antonella Ríos estuvo como invitada en el más reciente capítulo de Primer Plano, la noche de este viernes. La panelista protagonizó una de las polémicas de la semana, tras ser despedida de Zona Latina.

Tras terminar de grabar un capítulo, la comunicadora fue informada de su despido de forma repentina, lo que la descolocó y generó la polémica. Ella por su parte, apuntó a Sergio Rojas, conductor de Que Te Lo Digo, como uno de los culpables de su abrupta salida.

Antonella Ríos se descargó contra Sergio Rojas tras polémico despido

Ahora, en el programa de Chilevisión, Antonella Ríos confesó su verdad sobre toda esta situación. La panelista aseguró que Sergio Rojas estaría detrás de su salida, y la prohibición de entrar al canal:

«Esta situación ha transformado mi visión que yo tenía… de que mi amigo, me vendió absolutamente, exponiéndome, no solo a mí, sino que también a mi pareja, esa es una falta de respeto brutal», relató de entrada.

En esa misma línea, aseguró que no le ha contestado los mensajes: «Me genera estrés, me da un poco de colapso cuando tengo que comunicarme con él y por eso lo he evadido».

«Lo he pasado muy mal y él no es capaz de escuchar eso. Él le va a bajar el perfil de lo que a mí me pasa, y ha sido difícil, tengo un nudo en la guata. Siento que allá nunca fui escuchada, es un juego que se salió de las manos. Una cosa es trabajar en farándula, pero cuando permito y bajo la guardia y dejo que digan cosas de mí y mi pareja, me parece una falta de respeto«, agregó Antonella Ríos.

El origen de la tensión

Por otro lado, Antonella Ríos reveló que ya había tenido encontrones con Sergio Rojas anteriormente: «Me sentí incómoda mucho antes, cuando me pongo a pololear y él se siente como amenazado, de que uno de sus ‘polluelos’… me hace sentir un poco disminuida. Entonces tengo pololo y decía: ‘ay, niñita, te va a cagar’, y me empecé a tostar».

«Me decía estas cosas brutales respecto a mi pololo. Apareció un comentario en YouTube que decía que mi novio tenía un problema con su ex y empezó una narrativa de todo eso. Mi pareja trató de comunicarse con él para tener derecho a réplica y él se lo negó», comentó respecto a un momento en vivo, en el que Sergio Rojas criticó a la pareja de la actriz.

Incluso, relató su pesar respecto a las situaciones incómodas que vivió: «Las veces que lloré en el programa era porque me sentía absolutamente humillada por palabras de él hacia mí, a mi pareja, opiniones que yo daba, les bajaba el perfil, sentía que ni tenía el espacio para brillar ahí».

Antonella Ríos especificó que tuvo una gran amistad con Sergio Rojas, la que empezó en el reality Palabra de Honor, donde fueron compañeros: «Fue mi contención, porque es una persona muy paternal. Cuando empezó a decir cosas de mí al aire… tuvimos una pelea y terminé saliendo. Después volví y fingía demencia… sentí que aguanté más de la cuenta«, confesó.

«Fuera de cámara era muy buena persona, pero sí era muy manipulador. Su discurso decía que era sensible, que me cuesta trabajar en farándula. Siento que me bajaban un poco… No quiero verlo más. me siento humillada«, cerró Antonella Ríos.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google