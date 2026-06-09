“Si te tuviera al frente, te pegaría por sapo… más encima no sabes hablar”: Feroz cruce en programa en vivo terminó de la peor manera

Un tenso momento se vivió en el estudio del programa ‘Cuéntame todo y exagera!‘, los invitados perdieron el control y la situación casi termina en golpes.

Durante la entrevista Carlitos Vera, le mandó un mensaje a Santos MC «Si te tuviera al frente mío, te pegaría, por sapo… más encima no sabes hablar«, señaló la personalidad de internet.

Sin embargo, el influencer no contaba con que Santos MC también se encontraba en el programa, posteriormente a las palabras de Vera, Santos ingresó a estudio y Carlitos lo increpó diciendo «Andas robando los canjes«.

Luego, mientras los participantes hablaban, Santos le comentó a Carlitos que el ataque que habría sufrido hace años atrás fue debido a ser «Patas negras».

«El Santo no sabe nada, porque no estaba ahí en ese momento. Viene recién entrando a las redes sociales… Este hue… es amarillo. Yo subo como quiero, por eso tengo varios seguidores en Instagram y por eso nunca vas a subir como yo, porque yo estoy en los realities primero que vo«, expresó Vera.

El tenso cruce entre Carlito Vera y Santos MC

Ante las palabras de Carlitos Vera, Santos se levantó de su asiento para atacarlo, pero sin llegar a enfrentamiento mayores. Finalmente, en el programa decidieron realizar ciertas dinámicas para calmar la situación.

La actividades constaban de una batalla de gallos y luego un cara a cara con el fin de solucionar el conflicto. Pero, cuando Vera comenzó a cantar, MC le lanzó un vaso con agua.

Sin embargo, al final los creadores de contenido se dieron las manos y un abrazo. Aunque señalan que esto solo fue un tregua temporal.

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