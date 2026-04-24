Filtran supuesto quiebre amoroso de popular pareja del espectáculo tras 8 años de relación: «Habría viajado soltero…»

El posible quiebre entre Hernán “Nano” Calderón y Rebeca Naranjo comenzó a tomar fuerza en los últimos días y rápidamente se instaló como tema en la farándula. Aunque ninguno ha confirmado la situación, varios indicios encendieron las alertas entre sus seguidores.

Durante años, la pareja solía mostrarse activa en redes sociales. Sin embargo, ese patrón cambió y ya no aparecen juntos, lo que alimentó las especulaciones sobre una ruptura tras cerca de ocho años de relación.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue un video publicado por Hernán Calderón Argandoña en TikTok. En el registro, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia”.

A esto se suma que el influencer ha compartido historias en Instagram desde un viaje con amigos, donde no hay rastro de Rebeca Naranjo. En paralelo, el sitio Infama publicó un mensaje que avivó aún más los rumores: “¡Se acabó! Nano Calderón habría viajado soltero para celebrar el cumpleaños de un amigo”.

Esta fue la reacción de Rebeca Naranjo

Frente al creciente interés, Rebeca optó por referirse indirectamente al tema en sus redes sociales. Sin confirmar ni desmentir la supuesta ruptura, dejó clara su postura sobre la exposición de su vida personal.

“Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro, mi vida privada es justamente eso, privada”, escribió.

Por ahora, el estado de la relación sigue siendo una incógnita. Habrá que esperar si alguno de los dos decide aclarar públicamente qué ocurre.

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