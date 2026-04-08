¿Pamela Díaz habría terminado su relación Felipe Kast?: La respuesta que entregó en programa de streaming

Pamela Díaz habla por primera vez sobre los rumores que giran entorno al termino de su relación con el político Felipe Kast. Cabe señalar que hace un mes se había hablado al respecto.

Esta información la habría dado a conocer Sergio Rojas en Que te lo Digo. En el programa en donde La Fiera no habría asistido, el panelista comentó: «Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast».

«Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva«, declaró.

Incluso, Nacho Gutiérrez se refirió al tema donde comentó que: «Hasta cuando se mete en atados«. Asimismo, complemento «Lo que pase con Pamela Díaz… Si digo algo… No porque es vengativa».

¿Es el fin de la relación de Pamela Díaz con Felipe Kast?

Ahora bien, aunque la ruptura nunca se confirmó del todo, en el reciente episodio del programa «Mañana de cuento», La Fiera se refirió sobre su relación.

Esto sucedio cuando la panelista comentó que no estará en el programa durante unos días por un viaje que realizará a China. A partir de ello, su compañeros comenzaron a decir nombres para reemplazarla.

Gallina comenzó diciendo el nombre de Gissella Gallardo a lo que Pamela respondió: «No, tiene muchos problemas«. Por otro lado, Joaquín Méndez, señaló a Felipe Kast. A lo que La Fiera respondió: «No».

«El día que no estes», replicó Méndez. La animadora insistió: «No, porque Felipe no se va a mezclar con esto». Ante esto, Joaquín Méndez comentó: «Pero si ya no es tu pareja«.

«No te metas en cosas que tú no sabes», contestó Pamela Díaz. Cabe señalar que ni Pamela Díaz, ni Felipe Kast se han referido a los rumores.

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