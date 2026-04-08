¡Llegaron las buenas! Latife Soto sorprende con positiva predicción para Chile: Entregó fecha y números de beneficiados

La tarotista Latife Soto volvió a generar expectación con sus predicciones. Esta vez, vaticinó buenas noticias para el país y entregó un mensaje optimista, en medio del reciente aumento en el precio de los combustibles.

Durante una transmisión junto a José Antonio Neme, abordó el escenario económico del país y lo que, según sus visiones, ocurrirá en los próximos meses.

Soto aseguró que desde el Gobierno continuarán impulsando medidas para enfrentar la situación Sin embargo, apuntó a que un acuerdo clave marcará la diferencia y traerá beneficios concretos para la ciudadanía.

Latife Soto y un escenario favorable

En su lectura, la tarotista explicó: «Se viene una planificación fuerte para tratar de palear, no tener mayores caídas y tener un mejor horizonte».

También se refirió a los plazos en que se verían mejores: «¿Cuándo viene el mejor horizonte para este país? Septiembre, octubre, por ahí se estabiliza».

Según su visión, el panorama laboral también mostraría señales positivas. «El gobierno firmará convenios de minería y me llega un número… 20 mil puestos de trabajo se van a crear en minería», sostuvo.

«Eso es bueno, porque necesitamos que la gente tenga plata y pega. Eso es lo único que me importa a mí», agregó.

Pese al escenario más alentador, la tarotista fue cauta respecto al precio de los combustibles. «Yo veo muy complicado que abran Ormuz«, señaló, descartando una baja rápida en los valores.

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