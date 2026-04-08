Este es el nuevo negocio de Nicolás Massú que no está relacionado con el tenis: «Si me involucro en algo como ahora es porque…»

El extenista Nicolás Massú, llegó a Chile con un nuevo negocio luego de haber estado por Estado Unidos. Este nueva inversión se le suma a su amplio portafolio de proyectos.

Ahora bien, el exjugador vino a Santiago para el lanzamiento de ‘Podio Dorado‘ junto a Viña Puntí Ferrer.

Asimismo, esto comenzó hace dos años tras haber tenido conversaciones con Andrés Puntí, gerente de finanzas de la viña y Stefano Massú, hermano del extenista. Según el medio ADN.

«A lo largo de la carrera de Nico llegaron muchas propuestas de hacer algo con vino, pero no quiso involucrarse mientras estaba activo, pero ahora que está como entrenador pasa un poco más de tiempo en Chile y eso permitió que pudiera sumarse a este proyecto», expresó Stefano Massú.

De igual forma, Nicolás Massú cometó respecto a este nueva idea: «Si me involucro en algo como ahora es porque me informo y estudio muy bien la propuesta«. De igual forma, agregó: «Creo que puede ir muy bien en el futuro y crecer juntos».

El negocio de Nicolás Massú junto al tenis

Según Stefano Massú, quien ve parte de los negocios del extenista. El hermano del exdeportista señaló que les llegó una propuesta que les gustó y que «Fue súper fácil y fluido llegar a acuerdo».

Además, agregó: «La imagen del Nico está muy relacionada a Chile y el vino también, entonces hay un match directo». Sin embargo, el 10% de la utilidades se destinará a una fundación ligada al tenis.

Asimismo, Stefano señaló: «Nicolás al final es una empresa, entonces si se involucra en algo lo hace en serio, no es para lanzar algo y listo. Aquí está su imagen y por eso es importante tener un buen partner. Todos nos estamos jugando algo aquí«.

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