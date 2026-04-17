«Mucha exposición»: Jordi Castell revela detalles de la supuesta ministra que «destruyó» matrimonio y desata ola de teorías

Jordi Castell volvió a instalar la controversia. Esta vez, lo hizo al reafirmar los comentarios que lanzó días atrás en el programa Tal Cual de TV+, donde aludió a una ministra del gobierno de José Antonio Kast sin dar su nombre.

El fotógrafo ya había generado ruido tras asegurar en televisión que una integrante del gabinete habría tenido una relación con un hombre casado. Sin embargo, no entregó pruebas ni identificó a la persona involucrada.

Lejos de bajar el perfil, Castell decidió profundizar en su postura. Explicó públicamente por qué abordó el tema y defendió su intervención. Según planteó, sus dichos apuntan a una crítica política y valórica hacia el Ejecutivo. Esto, en medio de cuestionamientos que mantiene frente al carácter conservador que, a su juicio, define a la actual administración.

Jordi Castell reafirma sus dichos y lanza advertencia

En una nueva aparición, el opinólogo insistió en que la vida privada no es su foco principal. Aun así, justificó sus declaraciones por lo que considera una contradicción entre el discurso público del oficialismo y ciertos comportamientos.

En ese contexto, afirmó que “hay una ministra que tiene mucha exposición en estos 30 días de gobierno”, dando a entender que se trata de una figura visible dentro del gabinete.

Pero no se quedó ahí. También dejó abierta la puerta a nuevas revelaciones y subió el tono de su mensaje. “Yo voy a tomarme la libertad de seguir contando cosas que son súper incómodas”, advirtió.

La frase se viralizó rápidamente y volvió a encender el debate en redes sociales y en programas de espectáculo.

Pese a la expectación que generaron sus palabras, Castell mantuvo el misterio. Evitó nuevamente entregar nombres y se limitó a decir que quienes lo escucharon podían “saquen sus conclusiones”.

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