Naya Fácil hace público uno de los temas del año: Esto es lo que hay detrás de sus polémicas rifas

Naya fácil vuelve a hablar públicamente, pero está vez para referirse a sus controversiales rifas que lleva mucho tiempo realizando. En ella la influencer da costosos premios.

Desde autos hasta casas, son los lujosos premios que prometía la influencer. Pero lo que ahora causó impacto fue que la influencer reconoció abiertamente las cosas que hace para poder tener visibilidad.

Cabe recordar que, la influencer ha estado en en centro de atención luego de sus polémicas declaraciones por los impuestos o relacionadas a la política.

¿Cuál fue la confesión de Naya Fácil?

Ahora bien, la creadora de contenido desató una ola de comentarios tras revelar lo su método de marketing. Naya reconoció abiertamente que crea polémicas de manera intencional solo para que la gente hable de ella y así asegurar que sus rifas sean un éxito total.

Naya Fácil explicó que después de tantos años en el ojo del huracán, decidió sacar provecho de las críticas. “Dicen que es así? Hagámoslo así entonces”, lanzó.

Asegurando que si la gente ya la acusa de armar conflictos para vender sus rifas, ella simplemente les va a dar el gusto para asegurar el negocio.

«Llevo mucho años en las redes, y antes me pasaban cosas graves, así, de verdad, por la vida real, y la gente decía: ‘ay, está haciendo eso porque va a lanzar una rifa’. Bueno, pues, demoles en el gusto».

Además agregó: «Créanme que mi hermana me ha retado a caleta, porque igual no creí que las funas iban a ser tan graves. Como igual la gente se la ha tomado supermal (…) yo siempre decía, ¿por qué no me funan? Les decía a mis amigos, ‘han pasado tres meses ‘ (…) mi boca tiene un poder, de verdad que necesito respetar las palabras».

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