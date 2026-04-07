Miguel Acuña sorprendió con declaraciones de la madre de Elvira López: No se vieron en Primer Plano

El pasado domingo en el programa Primer Plano, la actriz Elvira López hizo una fuertes declaraciones sobre el reportaje que abordaba su ausencia en la televisión.

La exactriz de «Machos» y «Brujas» se mostró furiosa y no dudo en insultar al panel. Asimismo, el periodista Miguel Acuña, quien fue participe del reportaje, contó detalles desconocidos.

En el episodio de Plan Perfecto el reportero contó hechos sobre la conversación que tuvo con la madre de la exactriz. Que no aparecieron en el programa. «Con todos estos antecedentes y más lo que dijo Cecilia Gutiérrez en su podcast, decidimos entonces nuevamente hincarle el diente a este tema», señaló.

Además, agregó: «Comenzamos a hacer nuestro ejercicio periodístico e ir a la casa materna, la casa que está ubicada ahí muy cerca del Cerro San Cristóbal».

El periodista contó que «conversamos con la mamá de ella, una señora de más de 90 años. Nosotros la vimos muy bien, muy cuerda«.

Revelación de la madre de Elvira López

En la entrevista, el reportero expresó que: «Nos contó que no había visto a Elvira López hace 3 años atrás«.

Asimismo, la exactriz negó esto en el episodio de Primer Plano. «Y ahora ella lo negó en la comunicación que tuvo con nosotros en Primer Plano, e incluso nosotros por petición de Gabriel del Carril que comenzó a llamarnos, (pidiendo) que no diéramos la nota», contó.

Esto debido a que «Nos exponíamos a una querella, nosotros dijimos ‘ya, no vamos a mostrar a la señora’, aunque teníamos todo el derecho a hacerlo», señaló.

Por otro lado, la pareja de Elvira López, señaló que lo que publicaron en el reportaje era falso. «Es mentira que hace 3 años que no habla con su madre y familia, es absolutamente falso», expresó Gabriel del Carril.

De igual manera, Pancha Merino enfatizó que «Esta nota ha sido desde la preocupación, no del morbo, y lo que más nos preocupó fueron las declaraciones de tu mamá, que dijo que no te veía hace 3 años».

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