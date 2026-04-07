La Número Uno lo hace otra vez: Radio Corazón es premiada por la SCD como Radio Fundamental de la Música Chilena

La música chilena sigue ganando espacio en la radio, y una de sus principales vitrinas vuelve a destacar. En la edición 2026 del Premio Radio Fundamental de la Música Chilena, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) reconoció a distintas emisoras del país por su compromiso con la difusión de obras nacionales. Entre ellas, aparece nuevamente Radio Corazón.

Este galardón, que se entrega por sexto año consecutivo, distingue a las radios que registran un alto porcentaje de música chilena en su programación. En varios casos, la presencia de artistas locales supera el 80%, lo que refleja una apuesta concreta por el contenido nacional.

La SCD vuelve a reconocer a Radio Corazón como Radio Fundamental de la Música Chilena

En total, diez emisoras a lo largo del país fueron premiadas en esta edición: Radio Caramelo (Ovalle) y Radio Río Elqui (Vicuña), por la zona norte; Radio Sabor (San Antonio) y Radio Carnaval (San Felipe), por la zona central; Radio Zúmbale (Cañete), Radio Génesis (Curacautín) y Radio Primicia (Pelluhue), por la zona sur; y Radio Universidad De Chile, Radio Corazón y Radio USACH, por la Región Metropolitana.

Sobre este reconocimiento, el presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, destacó el valor de este premio y su impacto en la industria: «Es un galardón que nos encanta entregar, porque más allá de la cantidad de música chilena en una programación, lo que este premio reconoce es lo que esa cifra verdaderamente expresa: Una valoración por el trabajo de nuestros artistas, respeto y cariño por la creación local, vocación por la cultura, y conciencia en torno a la misión que los medios de comunicación están llamados a cumplir».

Además, agregó que: «Las radios son constructoras de cultura, de identidad, y eso es algo que comparten con la música. Ojalá que más emisoras puedan sumarse a esta energía, cada una desde su estilo y desde la cantidad de música que cabe en sus programaciones. Estas diez radios que premiamos hoy, demuestran que es posible».

Con este nuevo reconocimiento, Radio Corazón reafirma su posición como una de las emisoras más influyentes en la promoción de música chilena, manteniendo una programación que conecta con el público y respalda a los artistas nacionales.

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