«Algo que no es real»: Danilo 21 se sinceró en redes sociales sobre su suspensión en Primer Plano y habló sobre la supuesta amenaza a Cecilia Gutiérrez

Danilo 21 habló sobre la suspensión que tuvo en el programa de Primer Plano. Asimismo, se sinceró sobre las supuestas amenazas que le habría hecho a la periodista Cecilia Gutiérrez.

Cabe señalar que la controversia que tiene como protagonistas a Danilo 21, Cecilia Gutiérrez y Pablo Candia. Esto debido a que en una reunión de pauta el influencer se habría sentido acorralado tras unos dichos de la periodista junto a Candia.

Luego de este hecho, durante un episodio de Primer Plano, se pudieron ver sillas vacías, en donde los animadores corroboraron que el motivo fue por una suspensión de los involucrados en la polémica.

Danilo 21 habló sobre su suspensión en Primer Plano

A través de su TikTok, Danilo 21 habló sobre su ausencia en el programa de farándula. El influencer quiso explicarlo en sus redes sociales, ya que sus seguidores tenían dudas respecto a que no habría aparecido en el programa.

«Sé que muchos están preocupados con mi participación en Primer Plano», enfatizando que quiere ser lo más transparente posible y que entiende que la comunidad quiera saber lo que está pasando con esta polémica.

«Efectivamente, me suspendieron de Primer Plano. Eso es lo que puedo decir por ahora. En este momento tengo y elijo también guardar un poco de silencio«, agregando que esto se hablará más adelante en profundidad.

Asimismo, señaló «Como ustedes saben, yo estaba dispuesto a ir a trabajar. De hecho, para mí era muy importante ir a Primer Plano para aclarar las cosas que se dijeron, que no eran reales«, haciendo referencia a las amenazas hacia Cecilia Gutiérrez.

«Se me involucró en una amenaza a una compañera, algo que no es real«, asegurando que tiene testigos que lo respaldan. «Nadie me preguntó si esto fue real. Para mí, todo lo que pasó la semana pasada me parece grave e injusto«, señaló Danilo 21.

Además, el tiktoker agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido. «De verdad, les agradezco muchísimo el apoyo. Uno se siente muy solo y que uno está luchando contra la corriente, cerró.

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