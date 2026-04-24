Los pasos que debería seguir Sergio Rojas para esquivar un proceso judicial: «Podrían derivar de una condena»

El panelista Sergio Rojas ha estado en el ojo público últimamente, todo esto ya que sus comentarios han generado controversia en el mundo de la farándula.

Cabe señalar que, el comentarista lleva dos denuncias hechas en el Consejo Nacional de Televisión, CNTV. La mamá de Cony Capelli hizo la más reciente tras unas declaraciones del periodista.

Paola Capelli, ingresó una denuncia hacia el panelista luego de que este señalará que la influencer llegaba con olor a trasnoche y alcohol a Fiebre de Baile.

Por otro lado, la primera denuncia fue realizada luego de que periodista se refiriera sobre la adopción del hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. El panelista habló luego de una foto publicada por la familia.

«Un niño que además es de color, vestido de blanco en una familia donde son todos rubios, de unos ojos azules estrepitosos. Cuando yo veo esa foto me da dolor de guata», comentó en aquella ocasión.

Agregó: «Porque no sé cuál es la verdadera intención. Porque cuando tú eres generoso no necesitas exhibir la generosidad».

Esto deberá hacer Sergio Rojas tras su denuncia en CNTV

Ahora bien, el panelista indicó que: «Les quiero decir que existió un acuerdo entre las partes y eso ya está absolutamente finiquitado». Según ADN, la abogada de la familia, Antonia Biggs Sutil, mencionó el acuerdo con el periodista.

«Manifestó su intención de arribar a un acuerdo, con el objeto de evitar las consecuencias jurídicas que eventualmente podrían derivar de una condena (…) la familia accedió a dicha salida, privilegiando evitar la prolongación del proceso y, especialmente, la revictimización del menor».

Además, agregó: «El acuerdo alcanzado contempló disculpas públicas dirigidas a la familia frente al tribunal. Así como la realización de una donación a una fundación vinculada a la protección de la infancia, lo que permitió que la parte querellante accediera a poner término a la acción penal».

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