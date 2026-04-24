Benja Valencia apuesta en grande con remix internacional de “Sentimiento Mágico”: se unen Zion, Paulo Londra y Flouses

Benja Valencia presenta el remix de “Sentimiento Mágico”, una nueva versión de uno de los temas que marcó su ascenso. La canción fue originalmente lanzada junto a Sinaka y rápidamente se transformó en un hit viral. Hoy, regresa con una propuesta renovada que ya se perfila como uno de los remixes del año dentro de la música urbana.

Esta nueva edición suma las colaboraciones de Paulo Londra, Zion y Flouses, ampliando el alcance del track y llevándolo a una dimensión internacional. La canción mantiene su esencia melódica y esa conexión con el reggaetón de raíz dosmilera, pero incorpora nuevas voces que potencian su impacto.

Historia en la música urbana chilena

La colaboración reúne a artistas de Chile, Argentina y Puerto Rico en una misma canción, conectando distintas generaciones y escenas del urbano latino. Destaca la participación de Zion, una figura histórica del género, quien en su verso revive su clásico “Bésame” con guiños directos a ese track. A esto se suma Paulo Londra, uno de los nombres más reconocidos a nivel global, y Flouses, representante de la nueva generación puertorriqueña.

El lanzamiento llega en un gran momento para Benja Valencia. Tras su reciente presentación en Lollapalooza Chile y luego de superar el millón y medio de oyentes mensuales, el artista se consolida como una de las figuras del reggaetón chileno con mayor proyección.

Así, el remix de “Sentimiento Mágico” se posiciona como una de las colaboraciones más relevantes del año en Latinoamérica, impulsando la música de Benja Valencia hacia nuevas audiencias y reforzando su camino en la escena internacional.

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