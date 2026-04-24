«No puedo entrar al canal…»: La extraña supuesta prohibición que denuncia Antonella Ríos tras polémico despido

En las últimas horas, la salida de Antonella Ríos ha impactado al mundo televisivo. No solo por su repentina desvinculación, a eso se le suma situaciones externas que han marcado la pauta.

La actriz reveló detalles de su despido en el programa Hay que decirlo, donde explicó que la decisión le fue informada como parte de un ajuste interno. “Fue por necesidades de la empresa. Jamás lo vi venir, jamás lo esperé, quedé en shock”, aseguró.

Pero eso no fue todo. Ríos también expuso un hecho que calificó como extraño: no tendría permitido ingresar a las dependencias del canal. Según relató, esta información no vino directamente desde ejecutivos, sino a través de Sergio Rojas. “Al parecer no puedo entrar al canal. Al parecer el canal no tiene problemas, pero Sergio (Rojas) me dijo que el canal le dijo que no puedo entrar a las instalaciones”, contó.

En medio de la polémica, surge un detalle clave: aunque fue desvinculada de Zona Latina, su participación en Que te lo Digo no habría terminado, ya que el espacio pertenece a una productora externa y no directamente al canal, según consignó Radio ADN.

Horas más tarde, la propia Ríos volvió a referirse al tema en redes sociales. En su cuenta de Instagram, deslizó dudas sobre las verdaderas razones detrás de su salida. Allí afirmó que “le habían hecho la cama”, agregando que “siente que esto venía quizás gestándose de antes”.

Antonella Ríos cuenta su versión tras ser desvinculada

Luego de la situación, la actriz habló con Glamorama y rompió el silencio.

“El tema de los gritos no es real, si se puede precisar esa información. Porque pareciera como que yo les grité. Y no», partió relatando.

Además, agregó que: “Lo que hice yo cuando me dicen ‘ven a firmar tu despido’, fue ‘¡¿qué?!’. Hoy es el día que volvía de la licencia. ‘¿Y por qué?’».

“O sea, ¿te parece poco que te echen de un día para otro?… Es como ‘¡hello!’. No es como gritos caneros o callejeros, es como ‘a ver, ¿qué está pasando?’”, concluyo Ríos.

«No puedo entrar al canal

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