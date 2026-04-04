«Lo mandamos a la punta del cerro…»: Sergio Rojas no apareció en Que Te Lo Digo tras explotar contra el director del programa

El más reciente capítulo de Que Te Lo Digo estuvo marcado por una ausencia que no pasó desapercibida: su conductor, Sergio Rojas, no apareció en pantalla y no se entregaron explicaciones.

Sin embargo, la situación generó aún más ruido considerando lo ocurrido el día anterior, cuando el periodista protagonizó un tenso momento en vivo con el director del programa.

Sergio Rojas explotó en vivo contra el director de Qué Te Lo Digo y no apareció en el siguiente capítulo

Todo comenzó en la emisión del miércoles, cuando en el espacio citaron el podcast de Sergio Rojas, pero en lugar de mostrar el video, solo reprodujeron el audio. Esto desató la molestia inmediata del conductor, que encaró la situación en vivo:

«Yo di una instrucción que cuando se muestra un podcast, se muestre como podcast y no como imágenes, porque es una falta de respeto primero para el creador del podcast que se llama Sergio Rojas y segundo para los integrantes del podcast».

Lejos de quedarse ahí, el periodista subió el tono y lanzó una advertencia directa: «Si no, que el director ponga su cargo a disposición, porque yo trabajo con gente que rema para el mismo lado mío».

El momento más tenso llegó cuando apuntó directamente hacia él: «Yo no estoy para ser el loco ni para poner cara de huevón, te lo digo a ti, Bicho, porque el que pone la cara en este programa se llama Sergio Andrés Rojas Lorca, si no, venga y póngala usted, ¿OK?«.

«A mí esas jugaditas medias raras que por atrás, que por el costado me cargan, no las soporto, porque yo actúo de una sola manera y actúo de frente. Entonces, cuando yo digo algo, si hay una instrucción contraria, me la dicen a mí, porque si no me siento pasado a llevar y siento que me están haciendo we...», cerró el comunicador.

¿Fue suspendido?

Aunque el tema no se abordó en pantalla, en el siguiente capítulo Sergio Rojas no apareció. En su reemplazo, el periodista Luis Sandoval asumió la conducción del espacio.

Fiel al estilo del programa, lo tomó con humor y lanzó sobre el conductor: «Fue suspendido de sus funciones. Lo mandamos a la punta del cerro con la mamá para que lo controle, lo vigile y se porte bien el hombre».

Además, bromeó con un supuesto cambio de nombre del programa: «Luis, Candy y sus amigos«.

Por ahora, no se sabe nada sobre el futuro de Sergio Rojas en el espacio, pero su ausencia tras el minuto de furia deja abierta la incógnita.

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