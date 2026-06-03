Conmoción en el mundo de la música tras muerte de cantante que triunfó en el Festival de Viña: «Con el corazón roto y una profunda tristeza»

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de un cantante que mantuvo una estrecha relación con Chile luego de consagrarse ganador de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar.

Se trata de Peabo Bryson, cantante estadounidense. Según informó TMZ, el intérprete falleció a los 75 años luego de sufrir un derrame cerebral. La noticia fue a dada a conocer por sus cercanos a través de un comunicado.

“Con el corazón roto y una profunda tristeza, la familia del cantante, compositor y baladista Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy, anuncia su fallecimiento”, señalaron.

Muere Peabo Bryson a los 75 años

Bryson alcanzó reconocimiento mundial gracias a varias de sus exitosas canciones, aunque una de las facetas más recordadas de su carrera estuvo ligada a Disney. Su voz dio vida a temas emblemáticos como “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”) y “A Whole New World” (“Un Mundo Ideal”), canciones que obtuvieron premios Grammy en la categoría de Mejor Actuación Pop Vocal de Dúo o Grupo.

A lo largo de su trayectoria también destacó con éxitos como “Tonight, I Celebrate My Love”, “Can You Stop the Rain” y otros clásicos que marcaron su repertorio.

Su historia con Chile tuvo un capítulo especial en el Festival de Viña del Mar. En la edición del año 2000 participó en la competencia internacional representando a Francia con la canción «Let Me Try Again».

Su presentación conquistó al jurado y al público, permitiéndole quedarse con la Gaviota de Oro. El vínculo con el certamen continuó al año siguiente, cuando regresó a la Quinta Vergara como integrante del jurado internacional.

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