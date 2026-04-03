Auditor pidió un «ardiente» consejo en El Chacotero Sentimental: «Mi hermanastra me hizo una propuesta indecente» El joven auditor le reveló las incursiones que tuvo junto a su hermanastra, pero todo cambió cuando le hizo una propuesta indecente junto a su tía. 03 Abr, 2026. 15:41 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: «La vecina te quiere bautizar…» ¿Calor en Santiago?: Jaime Leyton respondió cuándo bajarán las temperaturas en la capital Auditor impactó al echar a su papá al agua en El Chacotero Sentimental: «Me presentó a mi media hermana y tenemos la misma edad» Calor en Santiago: Jaime Leyton adelantó altas temperaturas para Semana Santa y los próximos días "Lo mandamos a la punta del cerro...": Sergio Rojas no apareció en Que Te Lo Digo tras explotar contra el director del programa Geraldine Muñoz confirma su quiebre tras seis años de relación con exchico rojo: "Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado