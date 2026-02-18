Sergio Rojas dispara contra popular exanimador de TV: «Eras tan bueno, que terminabas en la cama con las participantes»

En la reciente edición de Que te lo digo, de Zona Latina, Sergio Rojas arremetió contra un reconocido rostro de televisión. EL periodista reveló en pantalla un supuesto mensaje que, según afirmó, le envió Mario Velasco por WhatsApp.

“Descansa bebé, que se te viene la segunda ola. ¿O creíste que tanta mala onda era gratis?”, habría sido el texto que habría escrito Velasco.

Lejos de dejarlo pasar, Rojas disparó en vivo y no suavizó su tono al responder. Apuntó directamente al pasado profesional de Velasco y negó cualquier responsabilidad en las polémicas que lo han rodeado.

Sergio Rojas arremete contra Mario Velasco

“Este animador que no fue cotejado por Mega, y que no fue mi responsabilidad que lo encontraran fome para animar Only Fama”, comenzó diciendo en el programa.

Luego, continuó con otras controversias que ha enfrentado el ex Yingo. «Yo no tengo la culpa de que Carla Ballero lo haya acusado de tener comentarios homofóbicos. Tampoco es mi responsabilidad que Claudia Schmitd lo haya encarado por llegar bebido y con olor a alcohol a su lugar de trabajo», afirmó.

Asimismo, Rojas insistió en que no es responsable del presente laboral del comunicador: «Yo no soy tu verdugo. Eres tú quien se ha encargado de sepultar una incipiente carrera que nunca logró despegar».

Sin embargo, el momento más duro llegó cuando recordó su etapa en Yingo. “Tu único éxito estuvo marcado en Yingo, donde, además, eras tan buen conductor, que terminabas en la cama con las participantes”, expuso.

“¡Mira qué buen conductor! Ah, mira, ¡qué profesionalismo más grande! Que el animador terminara encamándose con chicas que buscaban realizar un sueño”, remató con ironía.

Para cerrar, lanzó un peculiar comentario: “La verdad, Mario, te deseo todo el éxito del mundo, te tengo mucho cariño, te tengo mucha admiración y espero que pronto puedas encontrar el consuelo en tu alma que al día de hoy no has podido hallar”.

