De viral a sueño cumplido: niño fanático conocerá a su ídolo musical tras emotivo video viralizado por Radio Corazón

Lo que comenzó como un tierno momento familiar terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Hace algunos días, en Radio Corazón compartimos el video de Mario Rivero, un niño de 12 años que rompió en llanto al recibir de regalo una entrada para ver a Vico C, su artista favorito.

El registro rápidamente se viralizó. “Fue tanta la revolución de este posteo… la gente comentaba ‘me emocioné’, ‘yo también lloré’”, relataron en el programa La Mañana De La Corazón, donde incluso los propios conductores admitieron haberse conmovido con la escena.

El viral post que logró a pequeño cumplir su sueño

La sorpresa original tenía una historia detrás. Su madre, Nathalie, contó que días antes le había dicho que no podrían comprar la entrada por motivos económicos. “Le dije que no, que esta vez no íbamos a poder porque teníamos otras prioridades… pero quería darle una sorpresa”, explicó. El resultado fue aún más emotivo de lo esperado: “Lloramos juntos los dos, porque fue una reacción muy bonita que tuvo él”.

El impacto del video fue tal, que cruzó nuevas fronteras. La productora La Oreja, encargada del show en Chile, contactó al equipo de la radio con una noticia que cambiaría todo.

A través de un audio, Nicole Hernández, representante de la productora, anunció: “Logramos que Vico pueda conocer ese día del show a Mario y pueda estar en backstage con él”.

La reacción no se hizo esperar. Al enterarse en vivo, el pequeño apenas podía creerlo: “¿En serio?… ¡Sí! Por fin, muchas gracias”, respondió emocionado.

Pero eso no fue todo. Además del esperado encuentro, la familia recibió un upgrade en sus entradas. Pasaron de platea baja a una experiencia VIP, con acceso exclusivo tras el escenario.

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